Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti - Son Dakika
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Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti

16.05.2022 10:05
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti

Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederek ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederek ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Böylelikle kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini de geliştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Ligin ikinci yarısındaki başarılı grafiğini devam ettiren Antalya temsilcisi, bu skorla puanını 58 yaptı ve averajla 7. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlıların soyunma odasındaki galibiyet sevincine, teknik kadro ve yöneticiler de eşlik etti.

Yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Antalyaspor, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu 1 maç daha geliştirdi. Akdeniz ekibi, Gaziantep FK, Beşiktaş, Adana Demirspor ile 0-0, Kayserispor ve Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 1-0, GZT Giresunspor'u 4-1, Altay'ı 2-1, Hatayspor'u 4-1, Alanyaspor'u 3-1, Konyaspor'u 3-2 ve Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Bu 15 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 11 gol gördü ve 35 puan topladı.

Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor, 22 Mayıs'ta sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. - ANTALYA

Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti

YORUMLAR
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Antalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardı Antalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardı Kasımpaşa-Antalyaspor maçının ardından Kasımpaşa-Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Kasımpaşa, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti - Son Dakika


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