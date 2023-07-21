Anthony Modeste, Pendikspor ile görüşmek için Türkiye'ye geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Anthony Modeste, Pendikspor ile görüşmek için Türkiye'ye geldi

21.07.2023 16:19

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü golcü Anthony Modeste, Pendikspor ile görüşmek için Türkiye'ye geldi. Geçen sezon 28 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan 35 yaşındaki Fransız futbolcu, kariyerinde Nice, Blackburn, Bordeux, Hoffenheim ve Saint-Ettienne formaları da giydi.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü golcü Anthony Modeste, Pendikspor yolunda. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre deneyimli santrfor ile menajeri, İstanbul ekibi ile görüşmek Türkiye'ye geldi.

GEÇEN SEZON 3 KEZ SKOR KATKISI YAPTI

Anthony Modeste geçen yıl Borussia Dortmund ile 28 maça çıktı. 35 yaşındaki Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

MODESTE'NİN KARİYERİ

2018 yılında adı Galatasaray ile de anılan Modeste kariyerinde Nice, Blackburn, Bordeux, Hoffenheim, Saint-Ettienne formaları da giydi. Modeste kariyerinde çıktığı toplam 478 maçta 178 gol atarken, 38 asist yaptı.

Pendikspor'dan ağızları açık bırakacak transfer! Dünyaca ünlü golcü, İstanbul'a geldi
Pendikspor'dan ağızları açık bırakacak transfer! Dünyaca ünlü golcü, İstanbul'a geldi
YORUMLAR
500

Anthony Modeste, Pendikspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anthony Modeste, Pendikspor ile görüşmek için Türkiye'ye geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:14 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Kadrosu Belli Oldu
16:09 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! Listede yeni transferler de var
16:11 Son Dakika! Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilen Rusya: Yeni bir tahıl ihracat rotası üzerinde çalışıyoruz
16:07 Son Dakika! Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilen Rusya: Yeni bir tahıl ihracat rotası üzerinde çalışıyoruz
16:08 Sadettin Saran, denizin ortasında bozulan botunu yüzerek karaya çekti
16:03 Saadettin Saran, denizin ortasında bozulan botunu yüzerek karaya çekti
16:04 Anthony Modeste, Pendikspor ile görüşmek için Türkiye'ye geldi
15:59 Pendikspor'dan ağızları açık bırakacak transfer! Dünyaca ünlü golcü, İstanbul'a geldi
15:42 Hindistan'da genç kız telefon kullanımı yüzünden şelaleden atladı
15:41 Ata Demirer, mal varlığı hakkında konuştu: Emlak alan biri değilim, biz dost alıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 16:29:20. #1.13#
SON DAKİKA: Anthony Modeste, Pendikspor ile görüşmek için Türkiye'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement