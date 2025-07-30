Aras Kargo, Buse Kara ile Anlaştı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 27 yaşındaki smaçör Buse Kara ile sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, "Artık o da İzmir'de, aramıza hoş geldin Buse Kara. 1998 doğumlu Buse Kara, smaçör oynamaktadır. Sporcu daha öncesinde Sarıyer Belediyespor, Eczacıbaşı, Beylikdüzü, Nilifer Belediyespor ve Karşıyaka Spor Kulübü forması giydi." ifadelerine yer verildi.
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