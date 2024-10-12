İSTANBUL,
SALON: İzmir Atatürk Voleybol Salonu
HAKEMLER: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu
ARAS KARGO: Busa, Ceren Karagöl, Klimets, Mitchem, Mirtskhulava, Elif Kapar, Gizem Aşçı, Simay Kurt, Ecesu Soner
GALATASARAY: Lazovic, Timmerman, Alexia, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Eylül Akarçeşme, Sude, Bongaerts
SETLER: 23-25, 23-25, 22-25
SÜRE: 95 DAKİKA (28, 32, 29)
SULTANLAR Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Aras Kargo evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 23-25, 23-25, ve 22-25'lik skorlarla sona erdi.
Bu sonuçla Aras Kargo üst üste 2'nci mağlubiyetini alırken, sarı-kırmızılılar 2'nci galibiyetini aldı.
Son Dakika › Spor › Aras Kargo, Galatasaray'a 3-0 Kaybetti - Son Dakika
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