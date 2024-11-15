Aras Kargo Kritik Maçta - Son Dakika
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Spor

Aras Kargo Kritik Maçta

Aras Kargo, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile düşme hattından çıkma mücadelesi verecek.

15.11.2024 12:20
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SULTANLAR Ligi'nde düşme hattında yer alan İzmir temsilcisi Aras Kargo yarın evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 9'uncu hafta mücadelesini Ferhat Büyükpamukçu ve Mümin Şalvarlılar hakem ikilisi yönetecek.

Maçın biletleri 1'inci kategori ve deplasman tribünü 220, 2'nci kategori 150 TL'den satışa çıktı. Aras Kargo ligde 8 maçta 1 galibiyetle 13'üncü sırada, Aydın ekibi ise 3 galibiyetle 10'uncu basamakta yer alıyor.

SUDE GELDİ, YULİİA GİTTİ

Aras Kargo, dış transferde Karşıyaka'dan libero Sude Taşbaş ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Sude Taşbaş. Takımımız, Karşıyaka Spor Kulübü'nden 2002 doğumlu libero Sude Taşbaş ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar Sude" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İzmir ekibi Ceren Karagöl ve Berre İnce'nin ardından Ukraynalı smaçör Yuliia Mirtskhulava ile yollarını ayırdı.

Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, İzmir, Aydın, Spor, Son Dakika

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