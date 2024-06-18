Arda Güler'den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum - Son Dakika
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Arda Güler'den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum

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A Milli Takımımızın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta tarihe geçen bir gole imza atan Arda Güler, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bu golün hayalini kurduğunu belirten Arda, "Buradaki insanlara mutluluk yaşatmak istiyordum. Bana inanılmaz sevgi var, ben de bunu karşılığını vermek için çok çalışıyorum. Böyle gollerle umarım onları mutlu edebilirim" dedi. Genç futbolcu, attığı bu golle Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.

18.06.2024 21:26  Güncelleme: 21:38
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A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi. Karşılaşmada harika bir gole imza atan Arda Güler, müsabakanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU GOLÜN HAYALİNİ KURUYORDUM"

Arda Güler yaptığı açıklamada, "İnanılmaz hisler içindeyim. Çünkü, bu golün hayalini kuruyordum. Buradaki insanlara mutluluk yaşatmak istiyordum. Bana inanılmaz sevgi var, ben de bunu karşılığını vermek için çok çalışıyorum. Böyle gollerle umarım onları mutlu edebilirim" dedi.

"BÖYLE VURUŞLARI ÇALIŞIYORUM"

Arda Güler, "Gol anında vuruyorum böyle. İdman sonlarında böyle vuruşları çok çalışıyorum. Maçta da böyle gol attığım için çok mutlu oldum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Herkese armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum

ANCELOTTİ SÖZLERİ

Real Madrid ve Ancelotti'nin desteğine değinen genç oyuncu, "Ancelotti Hocamız bana mesaj attı, başarılar diledi. Real Madrid'in desteği de beni çok motive ediyor. Buradaki herkesin hakkını vermek gerekiyor. İnanılmaz bir atmosfer vardı." diye konuştu.

ATTIĞI GOL TARİHE GEÇTİ

Ay-yıldızlıların 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, Gürcistan maçında attığı harika golle ay-yıldızlıları 2-1 üstünlüğe taşımıştı. Arda, bu golle Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu. Milli yıldız ayrıca, (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

Arda Güler\'den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum

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Son Dakika Spor Arda Güler'den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Emir Kozcu: Helal olsun sana çocuk adam. Gururluyuz 34 2 Yanıtla
  • Adem Karasu: Oyananılan futbol umut vermedi Portekiz eleğe çevirir 9 24 Yanıtla
    Erkan Ölmez: Portekiz’e karşı bu şekilde oynamazlar merak etme 6 0
  • Numan Koca: Gençler bırlıgının turk futboluna armaganı.Helal olsun cocukk 18 4 Yanıtla
  • recep özoğul: Süpersin. 20 1 Yanıtla
  • Hacı Yilmaz: Helal olsun Arda annenin butun duaları kabul oluyor 15 1 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail: Bu çocuk bir Real Madrid efsanesi olacak inşallah 12 1 Yanıtla
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  • Ersay: Defans iyi maalesef pek umut vermedi 10 0 Yanıtla
  • ömer özdaş: Sen bizim gururumuz sun 8 1 Yanıtla

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