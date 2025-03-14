Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile deplasmanda oynadığı rövanş maçını ekran başında takip etti.
Milli futbolcu, sosyal medya hesabından maçla ilgili bir paylaşımda bulundu. Arda Güler'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Arda Güler'den Rangers maçı sırasında Fenerbahçe paylaşımı - Son Dakika
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