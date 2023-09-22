Arda Güler, Real Madrid'e geri döndü - Son Dakika

Arda Güler, Real Madrid'e geri döndü

Son Güncelleme: 22.09.2023 16:09

Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, yaklaşık iki ay sonra sakatlıktan dönerek takımla antrenmanlara başladı. Arda'nın forma giyme tarihi ise belirsizliğini koruyor.

İspanya'nın Real Madrid takımında ilk yılını geçiren ve sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan milli futbolcu Arda Güler, yaklaşık iki ay sonra takımla birlikte ilk kez sahada antrenmana çıktı.

VINICIUS JR İLE BİRLİKTE TAKIMA DÖNDÜ

La Liga'nın 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Atletico Madrid ile karşılaşacak Real Madrid hazırlıklarını sürdürüyor. Real Madrid'in bu sabahki programında ilk olarak jimnastik salonunda kondisyon çalışan futbolcular, daha sonra küçük sahada maç yaparak antrenmanı tamamladı. Takımla birlikte jimnastik ve sahadaki antrenmana Arda Güler ve Vinicius Junior'un da katıldığını açıklayan Real Madrid, Türk futbolcunun fotoğraflarını da resmi sitesinden paylaştı.

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BEKLENENDEN ERKEN DÖNDÜ

Real Madrid'de sakatlık sorunu olan Dani Carvajal ile mide ağrısı olan Jude Bellingham'ın ise antrenmanlara katılmadığı bildirildi. Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti, 19 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında Arda'nın 25 Eylül Pazartesi günü takımla birlikte sahada antrenmanlara başlamasının öngörüldüğünü söylemişti.

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GIRONA MAÇINDA İLK KEZ FORMAYI GİYEBİLİR

Arda, takımın sezon öncesi ABD'de yaptığı kampta sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti. Doktorlar tarafından temkinli olması ve acele etmemesi yönünde uyarılan Arda'nın ligin 7. haftasındaki Las Palmas (27 Eylül) maçında forma giymesi zor gözükürken, 30 Eylül'de Girona ile deplasmanda yapılacak maçta kadroya girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arda Güler, Real Madrid'e geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler, Real Madrid'e geri döndü - Son Dakika
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