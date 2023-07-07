Arda Güler, Madrid'de kulüp yöneticileri tarafından karşılandı - Son Dakika
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Arda Güler, Madrid'de kulüp yöneticileri tarafından karşılandı

07.07.2023 00:26

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid Kulübüne transfer oldu. Arda, Madrid'e özel bir uçakla geldi ve kulüp yöneticileri tarafından karşılandı. Yarın basına tanıtılacak olan Arda, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampına katılacak ve Barcelona ile karşılaşacak.

İspanya'nın Real Madrid kulübüne transfer olan milli futbolcu Arda Güler, Madrid'e geldi. Özel bir uçakla İstanbul'dan Madrid Barajas Adolfo Suarez Havalimanı'na gelen Arda'yı Real Madrid'den bir yönetici ve kulübün televizyonu karşıladı.

Arda Güler, Madrid'de! Uçak 2,5 saatlik rötar sonrasında şehre iniş yaptı

ANNE VE BABASI DA EŞLİK ETTİ

Yaklaşık 2,5 saat rötar sonrasında TSİ 22.30'da Madrid'e inen uçakta Arda'ya, babası Ümit Güler, annesi Serap Güler ve bazı yakınları da eşlik etti.

Arda Güler, Madrid'de! Uçak 2,5 saatlik rötar sonrasında şehre iniş yaptı

YARIN BASINA TANITILACAK

Real Madrid Kulübü, Arda Güler'in transferi için Fenerbahçe Kulübü ile anlaşma sağladığını, Türk futbolcuyla 6 sezonluk sözleşme imzalanacağını duyurmuştu. Madrid'de sağlık kontrolünden geçerek yeni takımı ile sözleşme imzalayacak Arda, yarın TSİ 13.00'te Real Madrid'in spor tesisleri olan "Real Madrid Sportif Şehri"nde basına tanıtılacak.

Arda Güler, Madrid'de! Uçak 2,5 saatlik rötar sonrasında şehre iniş yaptı

KAMP İÇİN ABD'YE GİDECEK

Diğer yandan Arda Güler'in, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı öğrenildi. Real Madrid, 2023-2024 sezonu için 10 Temmuz'da Valdebebas'daki tesislerinde buluşup, tüm futbolcular sağlık kontrolünden geçtikten birkaç gün sonra kamp için ABD'ye gidecek.

Arda Güler, Madrid'de! Uçak 2,5 saatlik rötar sonrasında şehre iniş yaptı

BARCELONA İLE KARŞILAŞACAK

Real Madrid, "Soccer Champions Tour" adlı turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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