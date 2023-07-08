Arda Güler sosyal medya hesabından Real Madrid taraftarlarına teşekkür etti - Son Dakika
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Arda Güler sosyal medya hesabından Real Madrid taraftarlarına teşekkür etti

08.07.2023 00:59

Fenerbahçe'den La Liga ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni kulübüyle 6 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme töreninin ardından Arda Güler, sosyal medya hesabından Real Madrid taraftarlarına teşekkür mesajı yayınladı. Genç oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fenerbahçe'den La Liga ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yeni kulübüyle bugün 6 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme törenin ardından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"BU HARİKA KARŞILAMA İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Instagram hesabından Real Madrid taraftarlarına ilk mesajını veren Arda Güler, "Merhaba Madritistalar! Muhteşem Santiago Bernabeu'daki ilk maçım için sabırsızlanıyorum. Bu harika karşılama için teşekkür ederim" ifadelerini yazdı.

Arda Güler'den Real Madrid taraftarına ilk mesaj: Santiago Bernabeu'daki ilk maçım için sabırsızlanıyorum

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Arda Güler, bu paylaşımında Real Madrid'i de etiketledi. Genç oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

YORUMLAR
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Son Dakika Spor Arda Güler sosyal medya hesabından Real Madrid taraftarlarına teşekkür etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler sosyal medya hesabından Real Madrid taraftarlarına teşekkür etti - Son Dakika
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