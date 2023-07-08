Arda Güler sosyal medya hesabından Real Madrid taraftarlarına teşekkür etti

Fenerbahçe'den La Liga ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yeni kulübüyle bugün 6 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme törenin ardından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Instagram hesabından Real Madrid taraftarlarına ilk mesajını veren Arda Güler, "Merhaba Madritistalar! Muhteşem Santiago Bernabeu'daki ilk maçım için sabırsızlanıyorum. Bu harika karşılama için teşekkür ederim" ifadelerini yazdı.
Arda Güler, bu paylaşımında Real Madrid'i de etiketledi. Genç oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
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