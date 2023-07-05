Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor - Son Dakika
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Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor

05.07.2023 23:52

Barcelona'nın uzun süre peşinden koştuğu Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, babası tarafından WhatsApp üzerinden duyurulan bir videoyla Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'in önümüzdeki sezon takımda olmayacağını duyurdu. Real Madrid'in Arda Güler için 30 milyon euro ödeyeceği ve Fenerbahçe'nin bir sonraki satıştan da pay alacağı belirtildi. Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşme imzalamak için 7 Temmuz'da İspanya'ya uçacağı ve sezonu Real Madrid'de geçireceği aktarıldı. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta 6 gol atıp 7 asist yapmıştı.

Barcelona'nın uzun süre peşinden koştuğu Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, bir başkan İspanyol devi Real Madrid'e artık çok yakın. Baba Ümit Güler, WhatsApp durum güncellemesinde yayınladığı "Çocuklar Duymasın" dizisine ait video üzerinden oğlunun Barcelona'yı değil Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.

ALİ KOÇ: ARDA ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BURADA OLMAYACAK

Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalmayacağı bugün Başkan Ali Koç tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde soruları yanıtlayan Başkan Ali Koç, Arda Güler ile ilgili olarak "Önümüzdeki sezon burada olmayacak" dedi.

BONSERVİSİ NETLİK KAZANDI

Real Madrid'in serbest kalma maddesi olan 17 milyon 500 bin eurodan daha fazla bir ücret ödeyeceği, bonuslarla birlikte sarı-lacivertli kulübün kasasına yaklaşık 30 milyon euro gireceği ve Fenerbahçe'nin bir sonraki satıştan da pay alacağı belirtildi.

7 TEMMUZ'DA İMZAYI ATACAK

Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşme imzalamak için yarın İspanya'ya uçacağı aktarıldı. AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid'in Arda Güler transferini 7 Temmuz Cuma günü açıklayacağı vurgulandı. İspanyol basını, Arda Güler'in Real Madrid'in ABD'de düzenleyeceği sezon öncesi kampına katılacağını aktardı. Genç futbolcunun sezonu Real Madrid'de geçireceği belirtildi.

35 MAÇTA 6 GOL 7 ASİST

18 yaşındaki Arda Güler geride kalan sezonda Fenerbahçe formasını 35 resmi maçta giydi. Genç on numara bu müsabakalarda 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Arda Güler aynı zamanda 7 asist üretti. A Milli Futbol Takımı'nda 4 maça çıkan Arda Güler, 1 gol sevinci yaşadı.

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Son Dakika Spor Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor - Son Dakika


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