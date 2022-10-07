Arkas Spor 3'te 3 peşinde - Son Dakika
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Arkas Spor 3'te 3 peşinde

07.10.2022 10:08
Arkas Spor 3'te 3 peşinde

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 2 maçında Altekma ve Tokat Belediye Plevne'yi mağlup eden Arkas Spor, yarın 3'üncü hafta mücadelesinde Bursa'da Hekimoğlu Global Connect Travel BVI ile karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 2 maçında Altekma ve Tokat Belediye Plevne'yi mağlup eden Arkas Spor, yarın 3'üncü hafta mücadelesinde Bursa'da Hekimoğlu Global Connect Travel BVI ile karşılaşacak. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Ligde üst üste 3'üncü galibiyetlerini Bursa ekibi karşısında almak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Tokat Belediye Plevne maçında etkili oyunumuzu net bir skorla süsledik. Bursa'dan da galibiyetle dönerek ligdeki yenilmezlik serimizi 3 maça çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Arkas Spor, Tokat, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Spor 3'te 3 peşinde - Son Dakika

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