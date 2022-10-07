Arkas Spor 3'te 3 peşinde

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 2 maçında Altekma ve Tokat Belediye Plevne'yi mağlup eden Arkas Spor , yarın 3'üncü hafta mücadelesinde Bursa 'da Hekimoğlu Global Connect Travel BVI ile karşılaşacak. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Kaynak: DHA

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