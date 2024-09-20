Arkas Spor İlk Maçını Kazandı

Erkekler Balkan Kupası B Grubu ilk maçında Arkas Spor, Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'i 3-1 yendi.
Yunanistan'ın Selanik kentindeki Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Arkas Spor, 25-20, 25-23, 22-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 kazandı.
Arkas Spor, organizasyonun ikinci maçında yarın Sırp ekibi Radnicki ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi, grubunu lider bitirmesi halinde 22 Eylül Pazar günü saat 21.00'de şampiyonluk maçına çıkacak.
Şampiyon olan ekip, yoluna CEV Challenge Kupası'nda devam edecek.
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