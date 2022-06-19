Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı - Son Dakika
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Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı

19.06.2022 18:04

Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, Arsenal ve Paris Saint-Germain'e sattığı futbolcular Fabio Vieira ve Vitinha'dan servet kazandı. Portekizli menajer iki futbolcudan toplam 13.5 milyon euroyu cebine koyarken kazandığı bu para gündem oldu.

Porto'nun 35 milyon euroya Arsenal'e sattığı Fabio Vieira ve 40 milyon euroya Paris Saint-Germain'e giden Vitinha'nın menajerlik haklarını elinde bulunduran Jorge Mendes, bu transferlerden büyük kazanç sağladı.

Ünlü menajer Jorge Mendes vurgun yaptı! Sattığı iki futbolcudan kazandığı paraya takım kurulur
Fabio Vieira

13.5 MİLYON EUROYU CEBİNE KOYDU

Sporx'in Portekiz basınından aktardığı habere göre, Jorge Mendes, toplamda 75 milyon euroyu bulan bu iki transferden 13.5 milyon euro gelir elde etti. Porto ile Mendes'in arasındaki anlaşma gereği 30 milyon euronun üzerindeki bonservis bedeline yapılan transferlerde aradaki farkın yarısını alan Mendes, sadece Vitinha transferinden 5 milyon euroyu cebine koymuş oldu.

Ünlü menajer Jorge Mendes vurgun yaptı! Sattığı iki futbolcudan kazandığı paraya takım kurulur
Vitinha
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Son Dakika Spor Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı - Son Dakika
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