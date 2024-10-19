Arthur Zico'dan yıllar sonra gelen Aziz Yıldırım itirafı: Volkan Demirel'i oyundan almasını istedi - Son Dakika
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Arthur Zico'dan yıllar sonra gelen Aziz Yıldırım itirafı: Volkan Demirel'i oyundan almasını istedi

Arthur Zico\'dan yıllar sonra gelen Aziz Yıldırım itirafı: Volkan Demirel\'i oyundan almasını istedi

Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörü Zico, yıllar sonra Aziz Yıldırım ve Volkan Demirel ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Zico, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Fenerbahçe'nin Sevilla'yı penaltılarla elediği maçta, Aziz Yıldırım'ın devre arasında Volkan Demirel'i oyundan almasını istediğini ancak bu talebi reddettiğini anlattı.

19.10.2024 13:47  Güncelleme: 14:41
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin efsane teknik adamları arasında yer alan Zico yıllar sonra Aziz Yıldırım ve Volkan Demirel ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi çeyrek finale taşıyan Brezilyalı teknik adam, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Fenerbahçe tarihe geçen maçta İspanyol rakibi Sevilla'yı penaltılarla elemişti.

Sarı-lacivertlilerde penaltılarda ise sahneye kaleci Volkan Demirel çıkmıştı. Tecrübeli kaleci penaltılardaki kurtarışlarıyla Sarı Lacivertlilere 3-2 üstünlüğü getirdi ve Fenerbahçe adını Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaline yazdırmıştı.

ZICO'DAN YILLAR SONRA GELEN AZİZ YILDIRIM İTİRAFI

Yıllar sonra Zico tarihe geçen Sevilla maçı ile ilgili bir itirafta bulundu. Brezilyalı teknik adam Aziz Yıldırım'ın devre arasında Zico'ya kaleci Volkan Demirel'i oyundan almasını istediğini anlattı.

Arthur Zico o gün yaşadıklarını, "Başkan Aziz Yıldırım, Sevilla maçının devre arasında Volkan Demirel'i oyundan almamı istedi. Ben de buraya gel ve onu çıkartırken gel beni de çıkart dedim. Ve bana oradan bir emir geldi onu çıkartmam için. Ben de onu çıkartmayacağımı söyledim. O da beni kurtardığı 3 penaltıyla korumuş oldu" ifadeleriyle özetledi.

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Son Dakika Spor Arthur Zico'dan yıllar sonra gelen Aziz Yıldırım itirafı: Volkan Demirel'i oyundan almasını istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    İtiraf vergisi alınsın .. 39 4 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Volkan ?? gereksiz olsa gerek 2 14 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Ne zaman ki Türk takımları ses getirsin hemen önleri bir şekilde kesiliyor. 4 0 Yanıtla
  • SONER BİLGİN:
    Aziz Yıldırım Zico yu göndererek FB yi bir sürü Şampiyonluktan etti onu bu konuda hiç af etmeyeceğim 1 0 Yanıtla
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