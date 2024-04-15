Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi - Son Dakika
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Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi

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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi'nin golleriyle galibiyete ulaşan Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

15.04.2024 21:50  Güncelleme: 22:27
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Zorlu müsabaka 4-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi kaydetti.

FATİH TEKKE ATILDI

Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, taca çıkan top sonrası bulunduğu alanı terk ederek yardımcı hakeme doğru gidip itirazlarda bulundu. Tekke, bu itirazları sonucunda karşılaşmanın 19. dakikasında kırmızı kart gördü.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi

İLK YARIDA GOL YOK, DİREK VAR

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada her iki takım da birçok gol pozisyonu girse de skor üretmeyi başaramadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamladı. Takımlar, müsabakanın ilk yarısında birer kez direğe takıldı.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi

BARIŞ ALPER PERDEYİ AÇTI

İkinci yarıda tempoyu arttıran Galatasaray, müsabakanın ikinci yarısına hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar, 56. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi

ZIYECH FARKI 2'YE ÇIKARDI

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşmanın ikinci yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine sahaya sürdüğü Hakim Ziyech, 61. dakikada attığı harika golle farkı 2'ye çıkardı.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi

BARIŞ ALPER YİNE SAHNEDE

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 72. dakikasında kendisinin 2., takımının ise 3. golünü kaydederek skoru 3-0 yaptı.

PERDEYİ ICARDI KAPATTI

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 84. dakikasında attığı golle skoru belirledi. Skor 4-0 oldu.

ALANYASPOR SAHADA DA KIZARDI

Alanyaspor'da Leroy Fer, Barış Alper'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi

AUIRIER İLK KEZ OYNADI

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier, Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayarak sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Yıldız futbolcu, 45 dakika sahada kaldı ve ikinci yarıda yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

GALATASARAY ZİRVEYİ BIRAKMADI

Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 87'ye yükselterek takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi

GELECEK HAFTA

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Corendon Alanyaspor ise Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor\'u deplasmanda 4-0 yendi

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Son Dakika Spor Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (21)

  • Mehmet Aytekin: Fb gibi şaibeli galibiyetimiz yok çok şükür her hafta tartışmalı galibiyet alıyolar 119 19 Yanıtla Ali Arslan: Bu maçta bir sıkıntı var,ilkyari Alanya hakimiyeti vardı,ikinci yarı orta sahayı geçmeyen isteksiz bir Alanya şaştık kaldık,ne olduda hiçbirinde oyun isteği kalmadı,ileri çıkmadılar. 10 20 Galatasaray Spor kulübü: Daha çok şaşıracaksınız adamlar Galatasaray ile oynuyor anlaşılan şanlı Galatasaray 4 golü sadece Alanya spora değil Ali arslana da atmış 11 9
  • Hasan Vanlı: jeneriklik goller, GS taraftarı için gerçekten keyifli bir maç oldu..tebrikler 94 11 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Ağlakbahçeye gözdağı 77 15 Yanıtla Ali Arslan: Mehmet sen yazdıkça yazacağım FB ağlamaz ağlatır 6-0 4 14 Galatasaray Spor kulübü: Ali arslan dün sana yazdığım gibi yazmışsın Galatasaray ağlamaz ağlatır seni laf cambazı 8 4 Ali Arat: ali arslan iyi izle basiniza gelecek olan 5 2
  • mehmet karatas: Tertemiz bir galibiyet. Fenerliyim fakat GS yı kutluyorum. Heyecan dorukta bir zirve yarışını bize yaşatıyor. İyi olan kazansın. 59 15 Yanıtla Orhan Sayir: Tebrik ediyorum seni gerçekçi olmak lazım 7 2
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