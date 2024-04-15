Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor\'u deplasmanda 4-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Zorlu müsabaka 4-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi kaydetti.
Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, taca çıkan top sonrası bulunduğu alanı terk ederek yardımcı hakeme doğru gidip itirazlarda bulundu. Tekke, bu itirazları sonucunda karşılaşmanın 19. dakikasında kırmızı kart gördü.
Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada her iki takım da birçok gol pozisyonu girse de skor üretmeyi başaramadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamladı. Takımlar, müsabakanın ilk yarısında birer kez direğe takıldı.
İkinci yarıda tempoyu arttıran Galatasaray, müsabakanın ikinci yarısına hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar, 56. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşmanın ikinci yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine sahaya sürdüğü Hakim Ziyech, 61. dakikada attığı harika golle farkı 2'ye çıkardı.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 72. dakikasında kendisinin 2., takımının ise 3. golünü kaydederek skoru 3-0 yaptı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 84. dakikasında attığı golle skoru belirledi. Skor 4-0 oldu.
Alanyaspor'da Leroy Fer, Barış Alper'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Serge Aurier, Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayarak sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Yıldız futbolcu, 45 dakika sahada kaldı ve ikinci yarıda yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.
Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 87'ye yükselterek takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Corendon Alanyaspor ise Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi - Son Dakika
Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
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