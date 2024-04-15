Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor\'u deplasmanda 4-0 yendi

Mehmet Aytekin:

Fb gibi şaibeli galibiyetimiz yok çok şükür her hafta tartışmalı galibiyet alıyolar

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Ali Arslan: Bu maçta bir sıkıntı var,ilkyari Alanya hakimiyeti vardı,ikinci yarı orta sahayı geçmeyen isteksiz bir Alanya şaştık kaldık,ne olduda hiçbirinde oyun isteği kalmadı,ileri çıkmadılar. 10 20