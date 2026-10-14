Aston Villa maçına saatler kala Archie Brown'dan sürpriz transfer açıklaması - Son Dakika
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Aston Villa maçına saatler kala Archie Brown'dan sürpriz transfer açıklaması

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Aston Villa maçına saatler kala Archie Brown\'dan sürpriz transfer açıklaması
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Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Brown, Premier Lig'e transfer olma ihtimaline ilişkin, "Premier Lig'de oynayan arkadaşlarım var. Ve tabii ki, bu lig dünyanın en iyi ligi olmasa da en iyilerinden biri. Ben bir İngilizim, bu yüzden gelişmeleri her zaman takip ediyorum. Bence gelecekte doğru kulüp ve doğru an gelirse, ne olacağını kimse bilemez'' dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcusu Archie Brown, karşılaşma öncesinde The Sun'a özel açıklamalarda bulundu.

"PATLAMIŞ MISIR GETİRMELERİNİ SÖYLEYECEĞİM"

Maçın oynanacağı Villa Park'ın büyüdüğü yere 20 dakika uzaklıkta olduğunu ifade eden Archie Brown, "Villa Park, büyüdüğüm yere sadece 20 dakika uzaklıkta, bu yüzden tüm sevdiklerimin tribünde olması gerçekten çok güzel olacak. Umarım onlara güzel bir gösteri sunabilirim, onlara patlamış mısır getirmelerini söyleyeceğim!" dedi. 

Aston Villa maçına saatler kala Archie Brown'dan sürpriz transfer açıklaması

''DOĞRU AN GELİRSE, NE OLACAĞINI KİMSE BİLEMEZ''

Gelecekte Premier Lig'de forma giyme ihtimali hakkında da konuşan Brown, "Premier Lig'de oynayan arkadaşlarım var. Ve tabii ki, bu lig dünyanın en iyi ligi olmasa da en iyilerinden biri. Ben bir İngilizim, bu yüzden gelişmeleri her zaman takip ediyorum. Bence gelecekte doğru kulüp ve doğru an gelirse, ne olacağını kimse bilemez." sözlerini sarf etti.

Aston Villa maçına saatler kala Archie Brown'dan sürpriz transfer açıklaması

"GREENWOOD BİR ANDA SİHİR YARATABİLİR"

Takım arkadaşı Mason Greenwood'un yeteneklerinden bahseden İngiliz oyuncu, "O, inanılmaz bir oyuncu. Bence herkes onun kalitesini biliyor ve buraya geldiği anda bunu hemen gördük. O, yoktan bir şeyler yaratabilen bir oyuncu. Bu tür oyunculara pek rastlanmıyor. Maç içinde sessiz kaldığınızda ve çok pozisyon üretemediğinizde, bir anda sihir yaratabilir." değerlendirmesinde bulundu. 

Aston Villa maçına saatler kala Archie Brown'dan sürpriz transfer açıklaması
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SON DAKİKA: Aston Villa maçına saatler kala Archie Brown'dan sürpriz transfer açıklaması - Son Dakika
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