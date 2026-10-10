Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık - Son Dakika
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Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık

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Aston Villa\'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık
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Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, Matteo Ruggeri'nin hamstring sakatlığı olduğunu ve durumunun pazar günü netleşeceğini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, kritik mücadele öncesinde sakatlık haberiyle sarsıldı.

KÖTÜ HABERİ UNAI EMERY VERDİ

Premier Lig'de Brentford ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, takımdaki sakatlık durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı. 

''DURUMU PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK''

İspanyol teknik adam, sakatlık yaşayarak ilk yarının sonunda oyundan çıkmak zorunda kalan Matteo Ruggeri ile ilgili konuşarak ''Ruggeri'nin hamstring sakatlığı var. Durumu pazar günü belli olacak.'' dedi. 

MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesi 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'de sahne alacak. 

Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'nın kötü gidişatı sürüyorFenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'nın kötü gidişatı sürüyor
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SON DAKİKA: Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık - Son Dakika
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