Hatayspor Alanyaspor\'a Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.
Basın kapalı idmanda, pas drili ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.
Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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