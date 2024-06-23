Ateşe resmen benzin döküyor! Montella, Arda'nın elinden formasını aldı - Son Dakika
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Ateşe resmen benzin döküyor! Montella, Arda'nın elinden formasını aldı

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A Milli Takım'ın Çekya maçı öncesinde yaptığı antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella'nın Arda Güler'in elinden ilk 11'de oynayan futbolculara verilen sarı yeleği alması dikkat çekti. Kameralara yansıyan ve sosyal medyanın gündemine oturan bu görüntüler, tüm futbolseverlerin tepkisini çekti. Arda için destek paylaşımları yapılırken, Montella ise eleştiri yağmuruna tutuldu.

23.06.2024 21:59
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Takım'da Arda Güler'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamasının yankıları sürüyor. Gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak olan milliler, söz konusu müsabakanın hazırlıklarını sürdürürken bugün gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında yaşananlar tartışmaları daha da alevlendirdi.

MONTELLA, FORMAYI ARDA'NIN ELİNDEN ALDI

Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman sırasında ilk 11'de oynayan futbolculara verilen sarı yeleği giymeye hazırlanan Arda Güler'in elinden alıp Yusuf Yazıcı'ya verdi.

ARDA GÜLER, ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Daha sonra antrenman bölgesinden uzaklaşan ve şoka uğrayan Arda, bu hareket karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Olayın ardından bir süre hareketsiz kalan genç yıldızın o görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella ve Arda Güler arasında yaşanan bu olay, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar milli futbolcuya destek paylaşımları yaparken, Montella'ya da tepki göstererek eleştiri yağmuruna tuttu.

Ateşe resmen benzin döküyor! Montella, Arda\'nın elinden formasını aldı

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Son Dakika Spor Ateşe resmen benzin döküyor! Montella, Arda'nın elinden formasını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Turhallı: Tazminatı nasıl alirimin peşine düşmüş Montella 23 0 Yanıtla
  • Adem Uçuk: Her şeyin bir zamanı var. Burada ortak hedef milli takımın başarısı mı, bir oyuncunun ne olursa olsun oynaması mı? 7 7 Yanıtla
  • Emin Erol: niye unutalim takimi federasyon baskani kuruyor ardayi ve Fenerbahçe yi kiskaniyorlar problem burda 8 5 Yanıtla
    Musab Özkan: Arda ne fenerbahçenin altyapısından çıktı nede şuan fenerde oynuyor. Geç bu saçma sapan algıyı 1 1
  • Serkan Demircan: Pembe tablo çizelim diyorsun yani eleştiri yapmayalım Çekya da Çakar eve döneriz 6 1 Yanıtla
  • ADEM CUREBAL: Isslah arkadslar turkıye son macta yenilir ve teknik direktör de gider 4 2 Yanıtla
  • Hidayet kapaklıkaya: Talimat aldığı belli yoksa niye uğraşsın 4 1 Yanıtla
  • Kendine Has: Yav hadi çocuğun elinden alıyorsun bari Yusuf Yazıcı'ya verme?????? 2 0 Yanıtla
  • Ulas Sancak: bi adamin gitmesi lazim bu adam futboldan anliyorsa bende ronaldoyum 1 0 Yanıtla
  • Osman Koca: adam en son taraftara dicekki!! madem siz vardınız beni nie çağırdınız 0 0 Yanıtla

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