Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı

Bonservisi Barcelona'da bulunan Antoine Griezmann, 2021 yazından bu yana kiralık olarak formasını giydiği Atletico Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

ATLETICO MADRID'E RESMEN İMZA ATTI

Atletico Madrid yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yazından bu yana kiralık olarak takımda yer alan Griezmann'ın bonservisinin alınması için Barcelona ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kırmızı beyazlı kulüp, Barcelona ile varılan anlaşmanın ardından 31 yaşındaki Griezmann ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli sözleşme imzalandığını bildirdi.

20 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Atletico'da 304 resmi maça çıkan Griezmann, 144 gol ve 59 asist ile kulüp tarihinin en golcü 4. futbolcusu olarak biliniyor. Griezmann bu sezon şimdiye kadar oynanan maçlarda Atletico formasıyla 3 gol kaydetti. Diğer yandan Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, geçen hafta sonunda İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Griezmann'ın bonservis bedeli olarak Atletico Madrid'den 20 milyon euro ve başarıya bağlı olarak ek 4 milyon euro alacaklarını söylemişti.