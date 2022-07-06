Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu - Son Dakika
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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu

06.07.2022 22:12
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu

5-10 Temmuz tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular büyük bir başarı elde etti.

5-10 Temmuz tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular büyük bir başarı elde etti.

Milli yüzücüler, birbirinden farklı kategorilerde başarılı bir şekilde Türkiye'yi temsil ederken, 1500 Metre Serbest mesafesinde yarışan milli sporcu Merve Tuncel 16: 13.68'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, 1500 Metre'de altın madalya kazanan Merve Tuncel'e madalyasını takdim etti. Merve'nin şampiyonluğu sonrası İstiklal Marşı, Bükreş'te büyük bir coşkuyla söylendi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ayrıca Merve Tuncel ile birlikte Azerbaycanlı sporcu Ramil Valizade ile de bir araya gelerek iki sporcuyu tebrik etti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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