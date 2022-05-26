Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Anadolu Efes Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, takımın başantrenörü Ergin Ataman ile oyuncular yer aldı. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.

SPORCULARA SAAT HEDİYE EDİLDİ

Anadolu Efes yönetimi, teknik kadrosu ve oyuncuları, iki kupayı da alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Samimi geçen sohbetin ardından sıra hediyelere geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı forma ve basketbol topu takdim edilirken, Anadolu Efes'in yıldızlarına da saat hediye edildi. Önce başkan ve teknik yönetimle fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hediye saatleri de tek tek sporculara verdi.

TIBOR PLEİSS'İN BOYU ERDOĞAN'I ŞAŞIRTTI

Bu takdim sırasında Anadolu Efes'in yıldızı Tibor Pleiss da hediyesini almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi. Pleiss, 2 metre 22 santimlik boyu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşkına çevirdi. 1.87'lik boyu ile dünyanın en uzun dördüncü lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı, kameralara yansıdı.