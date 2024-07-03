Avrupa Şampiyonu Nil Aktaş, Kırklareli'nde Törenle Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Avrupa Şampiyonu Nil Aktaş, Kırklareli'nde Törenle Karşılandı

Sırbistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nil Aktaş, Kırklareli'nde büyük bir törenle karşılandı. Vali, belediye başkanı ve sporcular tarafından Türk bayrağıyla karşılanan Aktaş, gelecekte dünya şampiyonu olacağına inanıldığını belirtti ve hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

03.07.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 49 kiloda altın madalyayla tamamlayan sporcu Nil Aktaş, memleketi Kırklareli'nde törenle karşılandı.

Aktaş, Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin makam aracıyla İstanbul Havalimanı'ndan alınarak memleketi Kırklareli'ne getirildi.

Polis eskortu eşliğinde sirenlerle kente gelen Aktaş'ı Vali Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve sporcular, Türk bayrağı ile valilik binası önünde karşıladı.

Vali Ekici, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Nil Aktaş'ı Avrupa şampiyonu olarak misafir etmenin gururunu yaşadığını belirten Ekici, başarılı sporcunun gelecekte dünya şampiyonu olacağına inandığını kaydetti.

Aktaş'ı tebrik eden Ekici, kentin adının sporla duyurulmasının da önemli olduğunu dile getirdi.

Hedef dünya şampiyonluğu

Aktaş ise Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanmanın heyecanını yaşadığını bildirdi.

Kendisi için yorucu bir süreç olduğunu anlatan Aktaş, "Bundan sonra dünya şampiyonası var. İnşallah orada altın madalya ve kemer almak istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Sırbistan, Dünya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonu Nil Aktaş, Kırklareli'nde Törenle Karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:52 Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:15 Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı Amatör balıkçı baraj gölünde devasa balık yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 20:18:38. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Şampiyonu Nil Aktaş, Kırklareli'nde Törenle Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement