Avrupa Üniversite Oyunları - Son Dakika
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Avrupa Üniversite Oyunları

22.07.2022 15:54
Avrupa Üniversite Oyunları

Polonya'da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda milli sporcular, bugün 8 madalya elde etti.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda milli sporcular, bugün 8 madalya elde etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda masa tenisi branşında İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, çift erkekler, çift kadınlar ve tek kadınlarda altın, tek erkekler ve erkekler takım kategorilerinde ise gümüş aldı.

Satranç branşında İstanbul Özyeğin Üniversitesi, erkekler takım kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Kick boksta Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Zafer Sayık, erkekler K1-67 kiloda altın ve Aydın Aslan K1-71 kiloda üçüncü oldu.

40 ülkeden sporcuların 20 branşta yarıştığı Avrupa Üniversite Oyunları, 30 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

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Kaynak: AA

İstanbul, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Üniversite Oyunları - Son Dakika

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