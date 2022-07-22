Avrupa Üniversite Oyunları

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda masa tenisi branşında İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, çift erkekler, çift kadınlar ve tek kadınlarda altın, tek erkekler ve erkekler takım kategorilerinde ise gümüş aldı.

Kaynak: AA

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