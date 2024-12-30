Aybige Feride Üstündağ, Amasya'da Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Spor

Aybige Feride Üstündağ, Amasya'da Türkiye Şampiyonu Oldu

Aybige Feride Üstündağ, Amasya\'da Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Amasya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, sporcuyu tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

30.12.2024 15:32  Güncelleme: 15:33
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Amasya'da düzenlenen 60 sporcunun katıldığı Masa Tenisi Minikler-Yıldızlar En İyi 16'lar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Masa Tenisi Minikler Yıldızlar En İyi 16'lar Türkiye Şampiyonası 28-29 Aralık'ta Amasya'da 60 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren 10 yaş Milli Sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Amasya'da düzenlenen Masa Tenisi Minikler Yıldızlar En İyi 16'lar Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Masa Tenisi Minikler Yıldızlar En İyi 16'lar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Türkiye Şampiyonu oldu.

Başkan Aras'tan şampiyon Aybige'ye tebrik

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Amasya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ ve antrenörü Hale Balım Üstündağ'ı kutladı. Başkan Aras, Muğla'nın spor alanındaki başarılarının artarak devam edeceğine olan inancını vurguladı.

Başkan Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden sporcularımızın elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz. Masa tenisi sporcumuz Aybige Feride Üstündağ, Amasya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olarak bizleri ve Muğla'mıza büyük sevinç yaşattı. Bu başarıda emeği olan başta masa tenisi antrenörümüz Hale Balım Üstündağ'a teşekkür ediyor, Aybige'yi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Tüm branşlarda özveri ile mücadele eden sporcularımızla gurur duyuyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aybige Feride Üstündağ, Amasya'da Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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