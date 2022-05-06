Aydın BŞB'de Özlem de imzayı attı - Son Dakika
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Aydın BŞB'de Özlem de imzayı attı

06.05.2022 11:14
Aydın BŞB'de Özlem de imzayı attı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç ve dış transfer harekatını son hızla sürdürüyor.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç ve dış transfer harekatını son hızla sürdürüyor. Lig biter bitmez imzaları art arda attıran Aydın temsilcisi, dış transferde Bolu Belediyespor'dan libero Özlem Güven'i de kadrosuna kattı. 25 yaşındaki oyuncu daha önce Elazığ DSİ, Elazığ İl Özel İdare, Mardin Büyükşehir Başakspor ve Çukurova Belediyespor takımlarında forma giydi. İç transferde daha önce Emine Arıcı, Anna Nikoletti, Aslıhan Kılıç, Merve Nur Öztürk, Berra Eren ile yola devam kararı alıp, Güldeniz Önal, Duygu Düzceler ve Ezgi Bektaş ile vedalaşan Aydın BŞB, dış transferde kadrosunu Sasa Planinsec, Çağla Salih, Özge Nur Çetiner, Selin Adalı ve İdil Naz Kanbur'u katmıştı.


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Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyespor, Özlem Güven'i transfer etti Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyespor, Özlem Güven'i transfer etti Aydın BŞB'den bir imza daha Aydın BŞB'den bir imza daha

Büyükşehir Belediyespor, Elazığ, Aydın, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın BŞB'de Özlem de imzayı attı - Son Dakika


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