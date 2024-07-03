Aydın'ın İncirliova ilçesinde vatandaşlar, meydanda kurulan dev ekranda Avusturya- Türkiye maçını izledi. Heyecanın dorukta olduğu maçta vatandaşlar son düdüğün çalmasıyla birlikte adını çeyrek finale yazdıran A Milli Futbol Takımının galibiyet sevincini doyasıya yaşadı.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Aydın'ın İncirliova ilçesinde vatandaşlar Cumhuriyet meydanına kurulan dev ekranda maçı izledi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu maçı vatandaşlarla birlikte izledi.
Meydanda heyecan doruktaydı
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Son düdüğün çalmasıyla birlikte vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla A Milli Futbol takımının galibiyetini hep birlikte kutladı. - AYDIN
Son Dakika › Spor › Aydın'da Vatandaşlar Dev Ekranda Maç İzledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?