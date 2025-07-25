Aydın'da Yaz Okulları Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Yaz Okulları Devam Ediyor

Aydın\'da Yaz Okulları Devam Ediyor
25.07.2025 14:23
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GSB Yaz Okulları, Aydın'da 26 branşta ücretsiz spor eğitimi sunarak gençlere yaz boyunca hizmet veriyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aydın'da yürütülen GSB Yaz Okulları, futboldan basketbola kadar birçok branşı ile yaz döneminde de gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Yaz Okulları, faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Aydın'da da 26 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 ilçede düzenlenen yaz okullarında 3-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin sosyalleşmelerine katkı sağlanıyor. Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sportif kurslar verilmeye devam edilirken, bu çerçevede voleyboldan atletizme, badmintondan basketbola, jimnastikten karateye kadar birçok branşta açılan kurslar öğrencilerini bekliyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Okulları, bu yaz da Türkiye genelinde binlerce çocuğa ve gence sporla, sanatla ve kültürel etkinliklerle dolu bir yaz sunuyor. 3-18 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik planlanan eğitimlerde, basketbol, voleybol, hentbol, badminton, okçuluk gibi pek çok branşta ücretsiz spor eğitimleri veriliyor. Aynı zamanda gençlik merkezlerinde kültürel ve sanatsal atölyeler, akıl ve zeka oyunları, gönüllülük faaliyetleri de gençlerle buluşturuluyor. Uzman antrenörler ve eğitmenler eşliğinde sürdürülen eğitimler, gençlerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. İlgiyle karşılanan program, yaz boyunca tüm hızıyla devam ediyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Gençlik, Kültür, Eğitim, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın'da Yaz Okulları Devam Ediyor - Son Dakika

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