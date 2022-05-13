Aydın'ın Kuşadası ilçesinde plaj voleybolu semineri yapıldı - Son Dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen plaj voleybolu semineri Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi.

TVF'den yapılan açıklamada, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen seminerin Türkiye'de ilk kez yapıldığı belirtildi. Seminere her yaş kategorisinden çok sayıda voleybolseverin katıldığı bildirildi.

TVF Plaj ve Kar Voleybolu Milli Takım antrenörleri tarafından verilen seminerde, temel plaj voleybolu öğrenme konusunun ele alındığı ve plaj voleybolu antrenmanının uygulamalı anlatıldığı kaydedildi.