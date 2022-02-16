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Aydınlı atletler şampiyonadan madalya ile döndü - Son Dakika

Aydınlı atletler şampiyonadan madalya ile döndü

16.02.2022 09:38
Aydınlı atletler şampiyonadan madalya ile döndü

Bursa'da düzenlenen Türkiye U-16 Salon Atletizm Şampiyonası'ndan Aydınlı atletler madalya ile döndü.

Bursa'da düzenlenen Türkiye U-16 Salon Atletizm Şampiyonası'ndan Aydınlı atletler madalya ile döndü.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yetiştirdiği başarı atletler, kariyerlerine yeni başarılar eklemeye devam ediyor. Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve Bursa'da düzenlenen Türkiye U-16 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Atletizm Antrenörü Musa Yörük eşliğinde 11 sporcu ile mücadele eden Aydın atletizm takımı, branşlarda elde ettikleri başarılar ile madalya kürsüsünde yerini aldı. Şampiyonada bin 500 metre branşında mücadele eden İnanç Şahin Bagatarhan bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyonada uzun atlama kategorisinde mücadele eden Buse Çolak Türkiye dördüncüsü, 800 metre branşında Kübra Gelmez Türkiye beşincisi ve 800 metre branşında İbrahim Karagöz ise Türkiye altıncısı olarak Aydın'a madalya kazandıran bir diğer isimler oldu.

Şampiyonada madalya kazanma başarısı gösteren sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Türkiye U16 Salon Şampiyonası, Bursa'da yaklaşık 500 atletin katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonada sporcularımız güzel bir mücadele örneği sergileyerek elde ettikleri başarılar ile bizleri gururlandırdı. Sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN

Aydınlı atletler şampiyonadan madalya ile döndü
Aydınlı atletler şampiyonadan madalya ile döndü

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Atletizm, Türkiye, Aydın, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydınlı atletler şampiyonadan madalya ile döndü - Son Dakika Spor


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