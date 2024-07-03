Aydınlılar Türkiye\'nin çeyrek finale yükselmesini dev ekranlardan izledi

Spor

Aydınlılar Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesini, Büyükşehir Belediyesi'nin meydanlarda kurduğu dev ekranlardan izledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye - Avusturya maçını vatandaşların coşku içinde izlemesi için meydanlarda dev ekranlar kurdu. Efeler Atatürk Kent Meydanı, Koçarlı Cumhuriyet Meydanı, Çine Kuvay-i Milliye Parkı, Yenipazar Belediye Meydanı'nda kurulan dev ekranlardan binlerce Aydınlı maçı izledi. Türkiye'nin 2-1'lik galibiyeti ile vatandaşlar büyük coşku yaşadı. Çeyrek final sevinci yaşayan Aydınlılar dev ekranlarda maçı takip etme fırsatını sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN