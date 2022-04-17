Aykut Kocaman, Fatih Terim'den gelen teklifi ilk kez açıkladı - Son Dakika
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Aykut Kocaman, Fatih Terim'den gelen teklifi ilk kez açıkladı

17.04.2022 17:11
Aykut Kocaman, Fatih Terim'den gelen teklifi ilk kez açıkladı

Teknik Direktör Aykut Kocaman katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Galatasaray'a gitmeyi hiç düşünmedik. Hakkını teslim etmem lazım Fatih Hoca o zaman kapımız size açık dedi. Çok net söyledi. 8 sene Fenerbahçe'de oynadık. Bir anlık öfke ile, 'Galatasaray'a gidelim' demek herkese kaybettirir." ifadelerini kullandı.

NTV ekranlarında yayınlanan Kırılma Anı programına katılan Aykut Kocaman, yıllar sonra yaptığı itirafla ses getirdi. Deneyimli hoca, futbolculuk döneminde Fatih Terim'in kendisini Galatasaray'a istediğini açıkladı.

"FATİH TERİM ÇOK NET SÖYLEDİ"

Aykut Kocaman yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a gitmeyi hiç düşünmedik. Hakkını teslim etmem lazım Fatih Hoca o zaman kapımız size açık dedi. Çok net söyledi. 8 sene Fenerbahçe'de oynadık ve çok duygu yoğunluğuyla geçti. Öne çıkan oyuncular olduk. Bir anlık öfkeli hal hali, "Galatasaray'a gidelim" demek herkese kaybettirir. Fatih Hoca istemişti, Fatih Terim'e kaybettirir. Bize kaybettirir. Fenerbahçe için nahoş bir durum. En doğru tercihin aslında o günlerde taraftarlı bir takım olmaması ve bunu çekişme haline getirecek olmaması önemliydi. Bu sebeple İstanbulspor'a gittik." dedi.

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Son Dakika Spor Aykut Kocaman, Fatih Terim'den gelen teklifi ilk kez açıkladı - Son Dakika


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