Fenerbahçe'nin 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Muhammed Gümüşkaya, sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizin son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan olan Muhammed Gümüşkaya'nın kariyer gelişim planlaması çerçevesinde, oyuncumuzun ligin geri kalan bölümünde Giresunspor'a kiralık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.
21 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla bu sezon 18 maçta görev alırken, 1 kez de gol attı.
Son Dakika › Spor › Ayrılık resmi olarak gerçekleşti! Fenerbahçe genç yıldızı kiralık olarak gönderdi - Son Dakika Spor