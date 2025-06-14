Baba Oğul Voleybolda Başarı Dörtgeni - Son Dakika
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Baba Oğul Voleybolda Başarı Dörtgeni

Baba Oğul Voleybolda Başarı Dörtgeni
14.06.2025 11:32
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Hakkari'de voleybol antrenörü Fahri Güldal ve oğlu, yeni sporcular yetiştirerek başarı peşinde.

Hakkari'de voleybol antrenörü Fahri ve smaçör oğlu Muhammet İnan Güldal, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Ligi'ne yükselen Gençlik Merkezi Spor Kulübünün başarısının yanı sıra yeni sporcular yetiştirmek için de ter döküyor.

Kentte sporcu kimliğiyle bilinen 47 yaşındaki 3 çocuk babası Fahri Güldal, 2002'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

Okulu bitirdikten sonra voleybolda kendisini sürekli geliştirerek antrenörlük belgesi alan Güldal, 2004'te beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başladı.

İldeki farklı okullarda 12 yıl öğretmenlik yapan Güldal, bu süreçte farklı kulüplerde oyuncu ve antrenör olarak müsabakalara katıldı.

Güldal'ın antrenörlüğünü yaptığı Anadolu Lisesi Spor Kulübü, 2008'de Bölgesel Lig'de şampiyon olarak TVF 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Yetiştirdiği sporcularla voleybol branşının kentte gelişmesinde pay sahibi olan Güldal, 2014'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görevlendirildi.

Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ve TVF İl Temsilciliğini görevini yürüten, kurum ve kulüp bünyesinde şu ana kadar birçok genci spora kazandıran Güldal'ın yetiştirdiği sporculardan biri de bu branşa yönelen 24 yaşındaki oğlu Muhammet İnan Güldal oldu.

Babasının izinden giderek 2 yıl önce aynı üniversite ve bölümden mezun olan Muhammet, takıma hem kaptanlık yapıyor hem de altyapıdaki çocuklara gönüllü eğitim vererek gelişimlerine katkı sağlıyor.

Baba ve oğul, bu sene Erkekler Bölgesel Lig Grup ve Bölgesel Final Grupları'nda gösterdiği başarıyla 2. lige yükselen Gençlik Merkezi Spor Kulübünün başarısı için ter döküyor.

"Oğlumla aynı takımda mücadele ediyorum"

Baba Güldal, AA muhabirine, 2002'de voleybol hayatına başladığını ve kentte ilk voleybol takımını kurduklarını söyledi.

Kentte sporun gelişmesi için çaba sarf ettiğini ifade eden Güldal, "2005'te ilk defa Hakkari Voleybol Gençler Ligi'nde erkek gruplarında bölge şampiyonu olduk ve Mersin'de yapılan Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Bundan sonraki süreçte voleybola olan tutkumuz daha da arttı. Hedefimizi biraz daha yüksek tutmaya başladık. 2007-2008'de Bölgesel Lig'e giriş yaptık. Hakkari'de yapılan müsabaka sonrası 2. lige adım attık." dedi.

Geçen yıl maddi sıkıntılardan dolayı lige ara vermek zorunda kaldıklarını anlatan Güldal, şöyle konuştu:

"Oğlumla aynı takımda mücadele ediyorum. Oğlum takım kaptanı. O da 9 yaşındaki çocukları alarak geleceğe hazırlıyor. Oğlum her antrenmanımda yanımdaydı. Spora olan sevgisi, sahadaki duruşuyla takım kaptanlığını yürütüyor. Sahaya geldiğimiz zaman daha profesyonel davranmaya çalışıyoruz. Evde baba oğul, sahada ise antrenör sporcu ilişkisi içinde birbirimize yaklaşıyoruz. Sahadaki bütün sporcularıma ağabey gibi yaklaşıyorum."

"Ben de babamın izinden devam ediyorum"

Babasından etkilenerek voleybola yöneldiğini dile getiren Muhammet İnan Güldal ise "Babamla aynı sahada oynuyorduk. Babam şu an antrenör ben de oyuncuyum. Sahada 'baba' demiyorum, 'hocam' diyorum. Evde de baba oğuluz. Hakkari'de voleybol deyince Fahri hoca akla gelir. Bizim takımımız ildeki gençlerden oluşuyor. Babam, tüm takıma ağabeylik, babalık yapıyor. Ben de babamın izinden devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Baba Oğul Voleybolda Başarı Dörtgeni - Son Dakika

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