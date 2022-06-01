Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofis açıldı - Son Dakika
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofis açıldı

01.06.2022 15:57

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofis açıldıANKARA Tüm Türkiye'de açılışları gerçekleştirilen, Genç Ofis'in bir yenisi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde açıldı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofis açıldı

ANKARA Tüm Türkiye'de açılışları gerçekleştirilen, Genç Ofis'in bir yenisi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofis'inin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimiz için yine gençlerimizle bir aradayız. Biliyorsunuz liselerimizde, üniversitelerimizde gençler neredeyse biz de oradayız felsefesiyle harekete geçirdiğimiz Genç Ofislerimizin sayısı her geçen gün artarak bu güçlü çalışma büyüyerek devam ediyor" dedi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofis açıldı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofis açıldı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofis açıldı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofis açıldı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Genç Ofis açıldı

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SPOR Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofis'in açılışına katıldı SPOR Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofis'in açılışına katıldı
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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