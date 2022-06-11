Bakan Kasapoğlu'ndan, altın madalya kazanan Ferhat Arıcan'a tebrik - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu'ndan, altın madalya kazanan Ferhat Arıcan'a tebrik

11.06.2022 21:30
Bakan Kasapoğlu'ndan, altın madalya kazanan Ferhat Arıcan'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazanan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazanan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final mücadelesinde paralel bar aletinde altın madalya kazanan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı yayımladığı tebrik mesajı ile kutladı. Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran ve Türk bayrağının en yüksekte dalgalanmasına vesile olan Ferhat Arıcan kardeşimi canı gönülden kutluyorum. Elde edilen bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, devam eden şampiyonada madalya mücadelesi verecek olan milli sporcularımızın tamamına başarılar diliyorum." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu'ndan Dursun Özbek'e tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan Dursun Özbek'e tebrik Özel sporcu Fatma Damla Altın, Fransa'da altın madalya kazandı Özel sporcu Fatma Damla Altın, Fransa'da altın madalya kazandı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan, altın madalya kazanan Ferhat Arıcan'a tebrik - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:15:23. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan, altın madalya kazanan Ferhat Arıcan'a tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement