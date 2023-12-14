Bakan Tunç: (Hakemlere yönelik saldırıda hukuki çalışma nasıl olacak) Ankaragücü Rizespor maçındaki olaylar hepimizi üzen olaylar. O nedenle sporda şiddet noktasında kanunumuz var. Bu kanunun uygulanmasını sürdüreceğiz. Bu yasakları ihlal edenlerle önemli yaptırımlar var. Sorunları da ortadan kaldırabilmek için yeniden değerlendirme yapmamız gerektiğini görüyoruz ve bu bakımdan bir çalışma başlattık. Olayın hemen ardından adli soruşturmayı başlattık. Çünkü o görüntüler hiç istemediğimiz görüntülerdi. ve bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz.