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Bakan Tunç: Hakemlere yönelik saldırıda hukuki çalışma nasıl olacak? - Son Dakika
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Bakan Tunç: Hakemlere yönelik saldırıda hukuki çalışma nasıl olacak?

Ankaragücü Rizespor maçındaki olaylar nedeniyle Bakan Tunç, sporda şiddetin kanunlarla önüne geçileceğini ve yaptırımların uygulanacağını belirtti. Olayın ardından adli soruşturma başlatıldı ve sorunların çözümü için çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

Bakan Tunç: Hakemlere yönelik saldırıda hukuki çalışma nasıl olacak?
14.12.2023 - 11:18,  Güncelleme: 11:20
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Bakan Tunç: (Hakemlere yönelik saldırıda hukuki çalışma nasıl olacak) Ankaragücü Rizespor maçındaki olaylar hepimizi üzen olaylar. O nedenle sporda şiddet noktasında kanunumuz var. Bu kanunun uygulanmasını sürdüreceğiz. Bu yasakları ihlal edenlerle önemli yaptırımlar var. Sorunları da ortadan kaldırabilmek için yeniden değerlendirme yapmamız gerektiğini görüyoruz ve bu bakımdan bir çalışma başlattık. Olayın hemen ardından adli soruşturmayı başlattık. Çünkü o görüntüler hiç istemediğimiz görüntülerdi. ve bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz.

Kaynak: DHA
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Ankaragücü, Rizespor, Güvenlik, Şiddet, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Tunç: Hakemlere yönelik saldırıda hukuki çalışma nasıl olacak? - Son Dakika
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