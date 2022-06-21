Balıkesir'de 'Beach Voleybol Şampiyonaları' başladı - Son Dakika
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Balıkesir'de 'Beach Voleybol Şampiyonaları' başladı

21.06.2022 14:13
Balıkesir'de 'Beach Voleybol Şampiyonaları' başladı

BALIEKSİR'in birbirinden güzel plajlarında, beach voleybolu rüzgarı esiyor.

BALIEKSİR'in birbirinden güzel plajlarında, beach voleybolu rüzgarı esiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimleriyle 8 etkinliğe ev sahipliği yapan Balıkesir, Türkiye'de en çok beach voleybolu etkinliği düzenleyen şehir oldu.

Marmara ve Ege Denizleri kıyısında 291 kilometrelik sahil şeridiyle bulunan Balıkesir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Türkiye Beach Voleybolu Şampiyonaları, Balıkesir'den başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi girişimleriyle düzenlenen turnuvalar, maviyle yeşilin buluşma noktası, temiz denizleri ve altın sarısı kumuyla Türkiye ve dünyanın birçok yerinden yüzlerce plaj voleybolcusunu ağırlıyor. Balıkesir plajlarının tanınırlığının artmasına büyük katkı sağlayacak turnuvalar sayesinde, Balıkesir'in adı spor turizminde de dünyaya duyurulması amaçlanıyor.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği hizmet ve yatırımlarla spora ve sporcuya her daim büyük destekler veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimleriyle bu sezon; Dünya Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, 2 Pro Beach Turnuvası, U18-U19-U20 ve U21 Türkiye Kulüpler Şampiyonlarıyla 8 etkinliğe ev sahipliği yapan Balıkesir, Türkiye'de en çok Beach Voleybolu etkinliği düzenleyen şehir olarak rekor kırdı.

BALIKESİR PLAJLARI BEACH VOLEYBOLCULARINI AĞIRLIYOR

1-3 Haziran günleri arasında Erdek Ocaklar Sahili'nden başlayan Pro Beach Türkiye etabı, 10-12 Haziran günleri arasında Avşa'dan devam etti. 2022 Voleybol Dünyası Plaj Şampiyonlarının belirlendiği turnuvalar da 16-19 Haziran günleri arasında Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajı'nda gerçekleştirildi. 23-28 Haziran günleri arasında Edremit Altınkum Plajı'nda; Türkiye Kulüpler Şampiyonası, U18, U19 ve U21 Şampiyonaları, 24-26 Haziran günleri arasında da Burhaniye Ören Plajı'nda Balkan Beach Tour ve U20 Türkiye Şampiyonası yapılacak.


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FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Güney Kore: 1 FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 - Güney Kore: 1 FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 Güney Kore: 1 FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 3 Güney Kore: 1
Kaynak: DHA

Balıkesir, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir'de 'Beach Voleybol Şampiyonaları' başladı - Son Dakika

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