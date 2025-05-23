Balıkesirspor Finale Çıkıyor

BALIKESİR,

BALIKESİRSPOR yarın 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için finale çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, 3'üncü Lig Play-Off finalinde yarın Muşspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği final saat 20.00'de başlayacak. Balıkesirliler takımlarını tarihi finalde yalnız bırakmamak için Adana'ya akın edecek. Teknik Direktör İsmail Ertekin yönetiminde 2013'te 2'nci Lig'de, 2014'te de 1'inci Lig'de şampiyon olan Bal-Kes, o dönem Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Süper Lig'de 1 yıl kalıp küme düşen kırmızı-beyazlı ekip aradan geçen süreçte transfer yasaklarıyla 2 sene önce 3'üncü Lig'e kadar geriledi.

Bu sene küllerinden doğan Balıkesirspor, İsmail Ertekin'i 10 yıl sonra yuvaya döndürdüğü sezonda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta adını Play-Off finaline yazdırmayı başardı. Bal-Kes rakibini mağlup ederse 2'nci Lig'e çıkıp Ertekin yönetiminde üçüncü kez kupa kazanacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa kazananı uzatmalar ve gerekirse seri penaltılar belirleyecek. Balıkesirspor Play-Off'ta grup finalinde Mazıdağı Fosfatspor'u elemişti. Geçen sezon Play-Off finalini seri penaltılarla kaybeden Muşspor ise 1'inci Grup'ta Silifke Bld, Bld Kütahyaspor ve Karşıyaka'yı saf dışı bıraktı.