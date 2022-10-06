Ballkani maçının ardından - Son Dakika
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Ballkani maçının ardından

06.10.2022 22:58

Ballkani maçının ardındanRıza Çalımbay: Rahat kazanabileceğimiz bir maçtı"Bu sezon iki kulvarı zor götürüyoruz"Ilir Daja: Bizim için çılgın bir akşam olduArife Defne ARSLAN - Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA)- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kötü goller yedik, kötü goller kaçırdık...

Ballkani maçının ardından

Rıza Çalımbay: Rahat kazanabileceğimiz bir maçtı

"Bu sezon iki kulvarı zor götürüyoruz"

Ilir Daja: Bizim için çılgın bir akşam oldu

Arife Defne ARSLAN - Alperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kötü goller yedik, kötü goller kaçırdık ve maalesef mağlup olduk" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3'üncü maçından Sivasspor sahasında Kosova ekibi Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücaedeleyi değerlendirdi.

Çok gidip gelen bir maç oynadıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Bizim sezon başından beri bireysel hataları maalesef bu maçta da yaptık. Belki de rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Çünkü golümüzü erkenden bulmuştuk. Ama maalesef çok kötü goller yedik. Bu sezon başından beri hem bireysel olsun hem başka türlü olsun goller yiyoruz. Hele hele 3-3'ü yakalamışız onu değerlendirmemiz gerekiyordu ama 1, 2 dakika bile sürmeden gereksiz bir hata ile yine gol yedik. Kendi sahasında 3 gol atıp, 4 gol yemek iyi bir şey değil. Çok güzel net pozisyonlar da geldi. Onları da maalesef atamadık. Bu iki şeyi yaparsanız, lig maçında olduğu gibi kötü goller yedik, kötü goller kaçırdık ve maalesef mağlup olduk. Bugün çok iyi şekilde bitirebilirdik. Maça iyi başlamamıza rağmen, sonrası istediğimiz gibi olmadı. Karşı takım iyi bir takım, kötü bir takım değil. Ona göre hareket etmemiz gerekiyordu. Özellikle defansımızda çok hatalar yaptık. Kendi sahamızda mağlup olmak üzücü ama bunun rövanşı da var. Kendi lehimize çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha oynayacağımız maçlar var. Neyin ne olacağı belli değil" diye konuştu.

"BU SEZON İKİ KULVARI ZOR GÖTÜRÜYORUZ"

Ligdeki kötü durumla ilgili de değerlendirme yapan Çalımbay, "Bizim takım bu sezon iki kulvarı zor götürüyoruz. Bu maçlar bizim için sıkıntılı oluyor. Şimdi Başakşehir maçı, ondan sonra tekrar Kosova'ya gideceğiz. Ne olursa olsun, buraya katılmışsak, Avrupa'ya gidiyorsak, elimizden gelen her şeyi göstereceğiz. Her türlü riske girdik, golleri de attık ama maalesef gol yemeyi durduramadık. Bu maçta 4 tane gol yemek bize hiç yakışmadı" ifadelerini kullandı.

ILIR DAJA: BİZİM İÇİN ÇILGIN BİR AKŞAM OLDU

Güzel bir akşam yaşadıklarını belirten Ballkani Teknik Direktörü Ilir Daja, "Bu akşamın bizim için çılgın bir akşam olduğunu söyleyebiliriz. iki takım açısından da mükemmel bir maç oldu. Çok güzel bir maçtı ve iki takım da çok güzel bir futbol ortaya koydu. Bize maçtan önce tecrübesizliğimiz sorulmuştu. Biz de bugün iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Sivasspor ligde sorunlar yaşıyor olabilir ama bu kötü takım olduğunu göstermez. Sivasspor bugün çok iyi mücadele etti. Rakibimizle sonraki maçımızda da atak oynamak, organize oynamak istiyoruz. Kosova futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için bir oyun ortaya koyacağız" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ballkani maçının ardından - Son Dakika

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