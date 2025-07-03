Bandırmaspor, Muhammed Gümüşkaya ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşma sağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile 2 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, Gümüşkaya'nın Fenerbahçe, Boluspor, Giresunspor, Westerlo, Samsunspor ve Gaziantep FK'da forma giydiği hatırlatıldı.
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