Bartın'da Çaycuma'yı temsil ettiler - Son Dakika
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Bartın'da Çaycuma'yı temsil ettiler

12.04.2022 11:36
Bartın'da Çaycuma'yı temsil ettiler

Bartın Gençlerbirliği, Alaplı Karagümrük Futbol Okulu, Altıpas Spor, Zonguldak Akademi Spor Kulübü, Bolu 14 FK, Konyaspor Futbol Okulu ve Ulus Çınar Spor Kulübünün katılımları ile gerçekleşen 2010 yaş turnuvasında Çaycuma Ada Futbol Okulu finalde 2-1 kaybederek 2'nci oldu.

Bartın Gençlerbirliği, Alaplı Karagümrük Futbol Okulu, Altıpas Spor, Zonguldak Akademi Spor Kulübü, Bolu 14 FK, Konyaspor Futbol Okulu ve Ulus Çınar Spor Kulübünün katılımları ile gerçekleşen 2010 yaş turnuvasında Çaycuma Ada Futbol Okulu finalde 2-1 kaybederek 2'nci oldu.

Turnuvanın sonunda Ada Futbol Okulu Antrenörü Özgür Çavuş; "Ağırlıklı olarak 2011 yaş grubu ile katıldığımız bu turnuva sporcularımız adına çok verimli geçti. Kısa sürede başarılı sonuçlara ulaştığımız kulübümüzün ilk hedefi Çaycuma'nın altyapısını üst seviyelere çıkarmak olacaktır. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eder değerli velilerimizi bizlere güvendikleri için teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK

Bartın'da Çaycuma'yı temsil ettiler

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Gençlerbirliği, Zonguldak, Futbol, Bartın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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