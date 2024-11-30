Başakşehir 10 Maç Sonra Kazandı! - Son Dakika
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Başakşehir 10 Maç Sonra Kazandı!

Başakşehir, Göztepe'yi 4-1 yenerek 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Piatek 2 golle dikkat çekti.

30.11.2024 21:16
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RAMS Başakşehir, 10 maç süren galibiyet özlemine Göztepe karşısında son verdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Göztepe'yi 4-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, 6'sı ligde 4'ü UEFA Konferans Ligi'nde toplam 10 maç sonra kazandı.

Resmi maçlardaki son galibiyetini 27 Eylül'de deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek alan İstanbul ekibi, 64 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Krzysztof Piatek (2), Davidson ve Deniz Türüç attı.

Piatek, gol krallığı yarışında zirvenin ortağı oldu

RAMS Başakşehir'in Polonyalı hücum oyuncusu Krzysztof Piatek, Göztepe'ye attığı 2 golle bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

Piatek, gol krallığı yarışında 8 golle ilk sırada bulunan Beşiktaşlı Ciro Immobile ve Trabzonsporlu Simon Banza'yı yakaladı.

Patryk Szysz, 576 gün sonra sahalara döndü

Başakşehir'in Polonyalı kanat oyuncusu Patryk Szysz, 576 gün sonra sahalara döndü.

Turuncu-lacivertli formayla son maçına 4 Mayıs 2023'te MKE Ankaragücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında çıkan Szysz, yaşadığı ağır sakatlığın ardından 1 yıl 6 ay 27 gün sonra takımdaki yerini aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir 10 Maç Sonra Kazandı! - Son Dakika

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