Başakşehir, Adana Demir\'i Geride Bıraktı

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Erkan Özdamar, Bersan Duran, Abdullah Uğur Sarı
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Ozan Demirbağ, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Aimbetov
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türünç, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek
Gol: Dk. 32 Davidson (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 19 Crespo, Dk. 22 Opoku, Dk. 45+2 Kemen (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki maçta RAMS Başakşehir, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
25. dakikada Davidson'un derinlemesine pasında topla buluşan Piatek'in yerden vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer penaltı noktası civarında yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
28. dakikada Kemen'in pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Deniz Türüç'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.
32. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Kemen'in sağ kanattan ortasında, ceza sahasında yükselen Davidson'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.
Karşılaşmanın ilk yarısı RAMS Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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