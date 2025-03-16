Başakşehir, Atan'la Devam Kararı Aldı

Başakşehir, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın talebi üzerine kendisiyle toplantı yapıldığını ve görüşme sonucunda da Atan'ın görevine devam edeceğini açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan'ın talebi üzerine Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulumuz ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme sonucunda; geçtiğimiz sezon takımımızın Avrupa kupalarına katılma geleneğini sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde takımımızı gruplara taşıyan, sözleşmesi devam eden Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan görevine devam etmektedir. Çağdaş hocamıza ve ekibine kalan haftalarda başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL