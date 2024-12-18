Başakşehir Belçika'da 7. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Başakşehir Belçika'da 7. Maçına Çıkıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cercle Brugge ile karşılaşacak, Belçika takımlarıyla 6 maç oynadı.

18.12.2024 11:17
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UEFA Konferans Ligi 6. maçında deplasmanda Cercle Brugge ile karşılaşacak RAMS Başakşehir, Belçika takımlarına karşı 7. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip bugüne kadar 3 farklı Belçika takımıyla toplam 6 maç oynadı. İstanbul ekibi, Club Brugge, Antwerp ve Gent ile oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 11 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Belçika takımlarıyla 3 kez eşleşen Başakşehir, 2 kez turu geçmeyi başardı.

İlk maç 2017'de

Başakşehir'in, bir Belçika ekibiyle ilk karşılaşması 2017-2018 sezonunda oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Club Brugge ile 26 Temmuz 2017'de deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibinin deplasmanda golleri Mossoro (2) ve Elia'dan geldi.

Sahasında oynadığı rövanş maçını Adebayor ve Visca'nın golleriyle 2-0 kazanan Başakşehir adını play-off turuna yazdırdı.

Antwerp'i eledi, Gent'e elendi

Başakşehir, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Antwerp ile eşleşti. Sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, deplasmanda oynadığı maçı Berkay Özcan, Stefano Okaka ve Danijel Aleksic'in golleriyle 3-1 kazanmayı bilerek grup aşamasına yükseldi.

Aynı sezon Konferans Ligi'nde gruplardan çıkan Başakşehir, son 16 turunda bir başka Belçika temsilcisi Gent ile eşleşti. Deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan İstanbul ekibi, sahasında ise 4-1 kaybederek çeyrek final şansını kaybetti.

Başakşehir ile Belçika ekipleri arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonMaçSonuç
15.03.2023İstanbulKonferans LigiBaşakşehir-Gent1-4
09.03.2023GentKonferans LigiGent-Başakşehir1-1
25.08.2022AntwerpKonferans LigiAntwerp-Başakşehir1-3
18.08.2022İstanbulKonferans LigiBaşakşehir-Antwerp1-1
02.08.2017İstanbulŞampiyonlar LigiBaşakşehir-Club Brugge2-0
26.07.2017BruggeŞampiyonlar LigiClub Brugge-Başakşehir3-3

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir Belçika'da 7. Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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