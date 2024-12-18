Başakşehir Belçika'da 7. Maçına Çıkıyor

UEFA Konferans Ligi 6. maçında deplasmanda Cercle Brugge ile karşılaşacak RAMS Başakşehir, Belçika takımlarına karşı 7. maçına çıkacak.
Turuncu-lacivertli ekip bugüne kadar 3 farklı Belçika takımıyla toplam 6 maç oynadı. İstanbul ekibi, Club Brugge, Antwerp ve Gent ile oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 11 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.
Belçika takımlarıyla 3 kez eşleşen Başakşehir, 2 kez turu geçmeyi başardı.
İlk maç 2017'de
Başakşehir'in, bir Belçika ekibiyle ilk karşılaşması 2017-2018 sezonunda oldu.
Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Club Brugge ile 26 Temmuz 2017'de deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. İstanbul ekibinin deplasmanda golleri Mossoro (2) ve Elia'dan geldi.
Sahasında oynadığı rövanş maçını Adebayor ve Visca'nın golleriyle 2-0 kazanan Başakşehir adını play-off turuna yazdırdı.
Antwerp'i eledi, Gent'e elendi
Başakşehir, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Antwerp ile eşleşti. Sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, deplasmanda oynadığı maçı Berkay Özcan, Stefano Okaka ve Danijel Aleksic'in golleriyle 3-1 kazanmayı bilerek grup aşamasına yükseldi.
Aynı sezon Konferans Ligi'nde gruplardan çıkan Başakşehir, son 16 turunda bir başka Belçika temsilcisi Gent ile eşleşti. Deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan İstanbul ekibi, sahasında ise 4-1 kaybederek çeyrek final şansını kaybetti.
Başakşehir ile Belçika ekipleri arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Maç
|Sonuç
|15.03.2023
|İstanbul
|Konferans Ligi
|Başakşehir-Gent
|1-4
|09.03.2023
|Gent
|Konferans Ligi
|Gent-Başakşehir
|1-1
|25.08.2022
|Antwerp
|Konferans Ligi
|Antwerp-Başakşehir
|1-3
|18.08.2022
|İstanbul
|Konferans Ligi
|Başakşehir-Antwerp
|1-1
|02.08.2017
|İstanbul
|Şampiyonlar Ligi
|Başakşehir-Club Brugge
|2-0
|26.07.2017
|Brugge
|Şampiyonlar Ligi
|Club Brugge-Başakşehir
|3-3
Son Dakika › Spor › Başakşehir Belçika'da 7. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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