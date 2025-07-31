Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Viktor Kopiievskyi, Semen Shlonchak, Vitalii Skoblia (Ukrayna)
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ousseynou Ba, Operi, Berat Özdemir (Dk. 77 Umut Güneş), Crespo, Ömer Ali Şahiner (Dk. 68 Kemen), Yusuf Sarı (Dk. 68 Deniz Türüç), Brnic (Dk. 68 Selke), da Costa (Dk. 57 Shomurodov)
Cherno More: Iliev, Donchev (Dk. 46 Martin), Atanasov, Stefanov (Dk. 46 Chandarov), Drobarov, Panov, Panayotov, David Teles (Dk. 90+2 Tonev), Weslen (Dk. 46 Pedro), Lazarov, Sidney (Dk. 79 Zlatev)
Goller: Dk. 17 Brnic, Dk. 31 Crespo, Dk. 36 da Costa, Dk. 80 Operi (İstanbul Başakşehir),
Sarı kartlar: Dk. 40 Weslen, Dk. 42 Panov, Dk. 72 Panayotov (Cherno More)
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Bulgaristan'ın Cherno More ekibini 4-0 mağlup etti.
Başakşehir, bu sonuçla UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turuna yükseldi.
61. dakikada Sidney'in pasında topla buluşan Pedro, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muhammed Şengezer'den seken topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.
64. dakikada sol kanatta topla buluşan Sidney, Onur Bulut'u çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.
80. dakikada Başakşehir farkı 4'e çıkardı. Kemen'in kullandığı kornerde arka direkte bulunan Operi, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 4-0.
85. dakikada Operi'nin sol taraftan ortasında penaltı noktası civarında bulunan Kemen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
Başakşehir, karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Son Dakika › Spor › Başakşehir, Cherno More'u 4-0 ile Geçti - Son Dakika
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