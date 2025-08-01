Başakşehir, Cherno More'yi 4-0 ile geçti

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Bulgaristan'ın Cherno More ekibini 4-0 mağlup edip 3. tura yükselen İstanbul Başakşehir'in oyuncularından Onur Bulut ile Nuno da Costa, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını dile getirdiler.

Onur Bulut ve Nuno da Costa, müsabakanın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Onur Bulut, karşılaşmanın ilk yarısında her şeyin planladıkları gibi ilerlediğini belirterek "İlk yarıda her şey istediğimiz gibi oldu. Bu yüzden 3-0 galip bir şekilde soyunma odasına girdik. İkinci yarı biraz tempoyu düşürdük. Olmaması gerekiyordu. Böyle maçlarda rakip önde basıyor ve daha fazla alan açılıyor. Bu boşlukları daha iyi değerlendirebilirdik. Güzel sonuç. Güzel oyunla galibiyeti aldık." ifadelerini kullandı.

UEFA Konferans Ligi'nde turu geçtikçe daha zorlu takımlarla karşılaşacaklarını aktaran 31 yaşındaki savunma oyuncusu, "Gruplara kalmak istiyorsak önümüze kim çıkarsa çıksın onu yenmemiz gerekiyor." dedi.

İstanbul Başakşehir'e geldiği ilk günden beri yabancılık çekmediğini anlatan Onur, "Hep buradaymışım gibi hissettim. Bu durum da sahaya yansıyor. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Son iki maçta gayet iyiydik. İnşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.

Türkiye ve Avrupa'daki hedeflerine değinen Onur Bulut, "Avrupa Konferans Ligi'nde ilk 16 veya ilk 8'i zorlamak istiyoruz. Lig için ise pek fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bunun için haftadan haftaya bakmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

" Beşiktaş'a bir kırgınlığım yok"

Eski takımı Beşiktaş'a kırgınlığı olmadığını belirten Onur, "Beşiktaş'a kırgınlığım yok. Niye olsun? Orada iki buçuk sene geçirdim. Ne onların istediği gibi oldu, ne de benim istediğim gibi oldu. Bu yüzden ayrıldım." dedi.

Oyun içinde zaman zaman sağ bekten orta sahaya gelmesine de değinen Onur, "Bu taktiği Çağdaş Atan ile Kayserispor'da da yapıyorduk. Benim için yeni bir şey değil. Kendimi daha iyi hissediyorum. Hem içeriye giriyorum hem de öne çıkabiliyorum. Maçta rakibi şaşırtıp, daha güzel pozisyonlara girebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Nuno da Costa: "Takım, maça çok iyi başladı"

Cherno More eşleşmesini genel olarak değerlendiren Nuno da Costa, "Deplasmanda iyi bir sonuç aldık ve bunun farkındaydık. Tek yapmamız gereken buraya gelip başladığımız işi bitirmekti. Takım, maça çok iyi başladı. Bundan sonraki aşamaya bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Da Costa takımdaki ilk golünü attığı için harika hissettiğini belirterek "Bence takım harika oynadı. Ben de ilk golümü attığım için mutluyum. Umarım daha fazla gol atmak için şansım olur." dedi.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaşacakları Norveç temsilcisi Viking hakkında görüşlerini belirten Yeşil Burun Adalı santrfor, "Çok zor bir karşılaşma olacak. UEFA Konferans Ligi'nde her karşılaşma zor olacak. Her müsabaka bizim için bir savaş gibi. Umarım orada da güzel sonuç alırız." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'e transfer olduktan sonra çok iyi karşılandığını dile getiren da Costa, "Buraya adapte olmak kolay oldu. Şimdi sahada birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Bunu da başardığımız zaman çok güzel olacak." diyerek sözlerini tamamladı.