Başakşehir, Cherno More'yi 4-0 ile geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Başakşehir, Cherno More'yi 4-0 ile geçti

01.08.2025 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Onur Bulut ve Nuno da Costa, maçı yorumladı; başarılarının devamını ve zorlukları hedeflediklerini belirtti.

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Bulgaristan'ın Cherno More ekibini 4-0 mağlup edip 3. tura yükselen İstanbul Başakşehir'in oyuncularından Onur Bulut ile Nuno da Costa, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını dile getirdiler.

Onur Bulut ve Nuno da Costa, müsabakanın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Onur Bulut, karşılaşmanın ilk yarısında her şeyin planladıkları gibi ilerlediğini belirterek "İlk yarıda her şey istediğimiz gibi oldu. Bu yüzden 3-0 galip bir şekilde soyunma odasına girdik. İkinci yarı biraz tempoyu düşürdük. Olmaması gerekiyordu. Böyle maçlarda rakip önde basıyor ve daha fazla alan açılıyor. Bu boşlukları daha iyi değerlendirebilirdik. Güzel sonuç. Güzel oyunla galibiyeti aldık." ifadelerini kullandı.

UEFA Konferans Ligi'nde turu geçtikçe daha zorlu takımlarla karşılaşacaklarını aktaran 31 yaşındaki savunma oyuncusu, "Gruplara kalmak istiyorsak önümüze kim çıkarsa çıksın onu yenmemiz gerekiyor." dedi.

İstanbul Başakşehir'e geldiği ilk günden beri yabancılık çekmediğini anlatan Onur, "Hep buradaymışım gibi hissettim. Bu durum da sahaya yansıyor. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Son iki maçta gayet iyiydik. İnşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.

Türkiye ve Avrupa'daki hedeflerine değinen Onur Bulut, "Avrupa Konferans Ligi'nde ilk 16 veya ilk 8'i zorlamak istiyoruz. Lig için ise pek fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bunun için haftadan haftaya bakmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

" Beşiktaş'a bir kırgınlığım yok"

Eski takımı Beşiktaş'a kırgınlığı olmadığını belirten Onur, "Beşiktaş'a kırgınlığım yok. Niye olsun? Orada iki buçuk sene geçirdim. Ne onların istediği gibi oldu, ne de benim istediğim gibi oldu. Bu yüzden ayrıldım." dedi.

Oyun içinde zaman zaman sağ bekten orta sahaya gelmesine de değinen Onur, "Bu taktiği Çağdaş Atan ile Kayserispor'da da yapıyorduk. Benim için yeni bir şey değil. Kendimi daha iyi hissediyorum. Hem içeriye giriyorum hem de öne çıkabiliyorum. Maçta rakibi şaşırtıp, daha güzel pozisyonlara girebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Nuno da Costa: "Takım, maça çok iyi başladı"

Cherno More eşleşmesini genel olarak değerlendiren Nuno da Costa, "Deplasmanda iyi bir sonuç aldık ve bunun farkındaydık. Tek yapmamız gereken buraya gelip başladığımız işi bitirmekti. Takım, maça çok iyi başladı. Bundan sonraki aşamaya bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Da Costa takımdaki ilk golünü attığı için harika hissettiğini belirterek "Bence takım harika oynadı. Ben de ilk golümü attığım için mutluyum. Umarım daha fazla gol atmak için şansım olur." dedi.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaşacakları Norveç temsilcisi Viking hakkında görüşlerini belirten Yeşil Burun Adalı santrfor, "Çok zor bir karşılaşma olacak. UEFA Konferans Ligi'nde her karşılaşma zor olacak. Her müsabaka bizim için bir savaş gibi. Umarım orada da güzel sonuç alırız." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'e transfer olduktan sonra çok iyi karşılandığını dile getiren da Costa, "Buraya adapte olmak kolay oldu. Şimdi sahada birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Bunu da başardığımız zaman çok güzel olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Onur Bulut, Başakşehir, Konferans, istanbul, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Cherno More'yi 4-0 ile geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti 40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı Yaptığıyla yine gönülleri fethetti Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı Diyarbakır’da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
Kuruluş Osman’da yeni dönem Orhan Bey’i canlandıracak isim belli oldu Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
Karşılamaya damga vuran an Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti

23:04
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
10:01
Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı da gözaltına alındı
Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı da gözaltına alındı
09:46
Yıldız futbolcunun cinsel organını köpek ısırdı
Yıldız futbolcunun cinsel organını köpek ısırdı
09:44
Sürücüler dikkat Eski ehliyet yenileme ve MTV ödemelerinde bugün son gün
Sürücüler dikkat! Eski ehliyet yenileme ve MTV ödemelerinde bugün son gün
09:39
Mehmetçik orman yangınlarına karşı nöbette Ağır silahlarla devriye attılar
Mehmetçik orman yangınlarına karşı nöbette! Ağır silahlarla devriye attılar
09:35
Meteoroloji uzmanı tarih verdi İstanbul için sağanak uyarısı
Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul için sağanak uyarısı
09:26
Fenerbahçe’nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
Fenerbahçe'nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
09:24
Bahçeli’nin araba hediye ettiği isim zorda Konkordato ilan etti
Bahçeli'nin araba hediye ettiği isim zorda! Konkordato ilan etti
09:20
Şaka ölümle bitti 12 yaşındaki çocuğun kaçış anları kamerada
Şaka ölümle bitti! 12 yaşındaki çocuğun kaçış anları kamerada
09:03
Bu kadarını kimse beklemiyordu Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Şeyma Subaşı ağlayarak anlattı
08:54
Karşılamaya damga vuran an Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
Karşılamaya damga vuran an! Osimhen görür görmez arabasından inip yanlarına gitti
08:32
Kuruluş Osman’da yeni dönem Orhan Bey’i canlandıracak isim belli oldu
Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
08:16
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 00:32:11. #7.11#
SON DAKİKA: Başakşehir, Cherno More'yi 4-0 ile geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.