Başakşehir dolu dizgin

Turuncu-lacivertli ekip, geçen sene Süper Ligi 4'üncü sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda mücadele etmeye hak kazandı. Emre Belözoğlu ve öğrencileri ön eleme ve play-off turlarında sahadan hiç mağlup ayrılmadı. Başakşehir; 2'nci ön eleme turunda İsrail ekibi Netanya'yı, 3'üncü eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i, play-off turunda ise Belçika ekibi Royal Antwerp'i geçerek, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalmayı başardı. UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubu ilk maçlarında İskoç ekibi Hearts 'ı 4-0'lık skorla geçen turuncu-lacivertliler, iyi performansına grup etabında da devam etti. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi A grubu 2'nci maçında, yarın Fatih Terim Stadyumu'nda Fiorentina'yı ağırlayacak.

Kaynak: DHA

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