Başakşehir dolu dizgin - Son Dakika
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Başakşehir dolu dizgin

14.09.2022 10:42
Başakşehir dolu dizgin

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Başakşehir, gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Başakşehir, gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde bu sezon oynadığı resmi maçlarda sahadan henüz mağlup ayrılmayan turuncu-lacivertliler, Avrupa'da da Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

Süper Lig'in 7'nci haftasına girilirken, Başakşehir bir haftasını bay geçmesine rağmen ligde dört büyüklerin önünde 2'nci sırada bulunuyor. Oynadığı 5 maçta; 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirve yarışı veren Başakşehir ayrıca ligin namağlup iki takımından birisi. Öte yandan Başakşehir, Avrupa'nın beş büyük liginde de kalesinde gol görmeyen iki takımdan biri konumunda yer alıyor. SAVUNMADA GÜVEN VERİYORÖzellikle savunmada gösterdiği performansla dikkat çeken Başakşehir, Konyaspor ile birlikte ligde oynadığı 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Takımın gösterdiği iyi oyunun dışında savunma anlamında da etkili olan turuncu-lacivertliler, Avrupa'da 3 ön eleme turu ve bir grup karşılaşmasında kalesinde sadece 4 gol gördü.AVRUPA KARNESİ İYİ

Turuncu-lacivertli ekip, geçen sene Süper Ligi 4'üncü sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda mücadele etmeye hak kazandı. Emre Belözoğlu ve öğrencileri ön eleme ve play-off turlarında sahadan hiç mağlup ayrılmadı. Başakşehir; 2'nci ön eleme turunda İsrail ekibi Netanya'yı, 3'üncü eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i, play-off turunda ise Belçika ekibi Royal Antwerp'i geçerek, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalmayı başardı. UEFA Avrupa Konferans Ligi A grubu ilk maçlarında İskoç ekibi Hearts'ı 4-0'lık skorla geçen turuncu-lacivertliler, iyi performansına grup etabında da devam etti. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi A grubu 2'nci maçında, yarın Fatih Terim Stadyumu'nda Fiorentina'yı ağırlayacak.


- İstanbul
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Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 44. maçına çıkacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 44. maçına çıkacak Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı konuk edecek
Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir dolu dizgin - Son Dakika

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